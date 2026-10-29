Finland onderzoekt milieuschendingen bij bouw Google-datacenter

HELSINKI (ANP/RTR) - De Finse politie is donderdag een strafrechtelijk onderzoek gestart naar mogelijke overtredingen van de milieuwetgeving op de bouwplaats van een gepland datacenter van Google in het noorden van Finland.

Het project maakt deel uit van een plan dat Google-moederbedrijf Alphabet vorige maand aankondigde. Het Amerikaanse bedrijf wil 15 miljard dollar investeren in AI-infrastructuur in Finland. Google noemde dat zijn grootste investering ooit in Europa.

Volgens de Finse autoriteiten heeft Tuike Finland, een dochterbedrijf van Google, bos gekapt en drainagewerkzaamheden uitgevoerd op een geplande bouwlocatie in de gemeente Muhos. Dat gebeurde voordat de wettelijk verplichte milieueffectrapportages waren afgerond.

"Op basis van voorlopige informatie zijn er onduidelijkheden en tekortkomingen vastgesteld in de drainage en het waterbeheer op de bouwplaats van het datacenter", staat in een verklaring van de politie.