Costa: proces voor opvolging ECB-president Lagarde begint direct

BRUSSEL (ANP) - Het proces voor de opvolging van de president van de Europese Centrale Bank (ECB) Christine Lagarde begint direct. Dat meldt voorzitter van de EU-leiders António Costa vlak na Lagardes aankondiging om voortijdig haar taak neer te leggen op 7 februari.

"Om een ​​soepele overgang naar het volgende leiderschap van de ECB te waarborgen, wordt de procedure voor de benoeming van haar opvolger vandaag in gang gezet", aldus Costa. Dit zodat de leiders van de eurolanden en uiteindelijk alle EU-landen "tijdig een besluit" kunnen nemen over haar opvolger.

Grootste kanshebbers zouden Klaas Knot, tot vorig jaar president van De Nederlandsche Bank (DNB), en Pablo Hernández de Cos, oud-president van de Spaanse centrale bank, zijn.

Vertrouwen

Costa dankte Lagarde voor haar inzet. Voorzitter van de Eurogroep-landen Kyriakos Pierrakakis doet dat ook. Volgens Pierrakakis is het vertrouwen in de euro "versterkt" tijdens "de periode waarin Christine Lagarde aan het roer" stond van de ECB.

Ook over de toekomst van Lagarde kan snel meer duidelijkheid komen. Persbureau Reuters meldde eerder deze maand dat Lagarde mogelijk de nieuwe voorzitter wordt van het World Economic Forum (WEF). Volgens Reuters zou de Française al in november benoemd kunnen worden als voorzitter van de organisatie, bekend van de jaarlijkse bijeenkomst in Davos. Lagarde zelf zegt dat nog niet duidelijk is wat haar toekomst wordt. Voordat Lagarde centralebankpresident werd, was ze onder meer directeur van het Internationaal Monetair Fonds en minister van Financiën in Frankrijk.