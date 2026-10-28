Flinke winsten op Aziatische beurzen door winstsprong SK Hynix

SEOUL (ANP/BLOOMBERG/AFP) - Sterke resultaten van het grote Zuid-Koreaanse chipconcern SK Hynix zetten de Aziatische beurzen woensdag flink hoger. De op een na grootste geheugenchipmaker ter wereld zag de winst uit bedrijfsactiviteiten afgelopen kwartaal ruim verzevenvoudigen.

SK Hynix profiteert van de grotere vraag naar krachtige chips door de opmars van kunstmatige intelligentie en het bedrijf wil dat zijn aandeelhouders daar ook de vruchten van plukken. Daarom werd ook een plan gepresenteerd om nog zo'n 45 miljard dollar aan aandeelhouders uit te keren.

Beleggers zetten het aandeel zo'n 11 procent hoger. Branchegenoot Samsung won 8,5 procent en de Kospi-index, de belangrijkste beursgraadmeter in Seoul, ging 6,6 procent omhoog. In Japan noteerde de Nikkei-index verder ruim 1 procent hoger.

"Beleggers vroegen zich af of de vraag naar AI wel houdbaar is en hoeveel van de winstmeevaller uiteindelijk bij de aandeelhouders terechtkomt", verklaart een deskundige van Fibonacci Asset Management Global. "De aankondiging van vandaag neemt beide zorgen weg."