William Shatner rouwt om Star Trek-collega Walter Koenig

William Shatner heeft stilgestaan bij het overlijden van zijn Star Trek-collega Walter Koenig. De Amerikaanse acteur stierf afgelopen weekend op 90-jarige leeftijd. Shatner schrijft op X "diepbedroefd" te zijn door het overlijden van Koenig.

"Hoewel we elkaar buiten de set niet goed kenden, speelden we samen in de latere seizoenen van de originele Star Trek-serie en de zes films die daarop volgden", schrijft de 95-jarige Shatner in een tweet. "Wat ik zag, en wat zoveel fans door de jaren heen hebben gezegd, was een man die oprecht van de Star Trek-gemeenschap hield. Op conventies bleef Walter nooit alleen achter de signeertafel zitten. Hij wilde graag onder de mensen zijn die Star Trek na zoveel decennia nog levend hielden. Die oprechte connectie is zeldzaam en zal worden herinnerd door iedereen die met hem in contact kwam."

Koenig speelde in Star Trek de rol van Pavel Chekov. Verder was hij onder meer ook te zien in The Lieutenant, The Alfred Hitchcock Hour en Babylon 5.