AMSTERDAM (ANP) - FNV noemt het faillissement van fietsfabrikant Accell "verschrikkelijk" voor de 340 werknemers in Nederland. "Het is vreselijk voor deze mensen. Sommigen krijgen het nieuws op hun vakantieadres te horen. Ze hebben zich tot het laatste moment met eer en trots voor Accell ingezet", zegt bestuurder Arend Hamstra van FNV Metaal.

De vakbond hoopt op een doorstart, of op zijn minst dat delen van het bedrijf kunnen worden voortgezet. "En dat de curatoren snel met potentiële kopers in gesprek gaan. Woensdag om 10.00 uur hebben wij een gesprek gepland met de curatoren", zegt Hamstra.

Voor FNV is het faillissement des te meer reden om actie te blijven voeren tegen de versobering van de sociale zekerheid, en met name tegen de verkorting van de WW. Het moederbedrijf van fietsmerken als Sparta, Koga, Babboe en Batavus werd dinsdag failliet verklaard.