STOCKHOLM (ANP) - Muziekstreamingdienst Spotify komt met een label waarmee wordt aangegeven of een artiest met kunstmatige intelligentie (AI) is gegenereerd. Door AI gegenereerde artiestenprofielen krijgen de badge 'AI Personas' en hun muziek komt niet voor in gepersonaliseerde aanbevelingen.

De streamingdienst wil voor meer transparantie zorgen op Spotify, de AI Persona-badges zijn daar onderdeel van. Die verschijnen vanaf september in de app op het artiestenprofiel, in de zoekfunctie en bij nummers in afspeellijsten. De mensen die achter een profiel zitten, kunnen zelf aangeven of hun profiel een AI Persona betreft en daarnaast beoordeelt Spotify zelf profielen.

De afgelopen jaren klinkt veel kritiek op muziek die met behulp van generatieve AI is gemaakt. Het aantal AI-nummers op muziekstreamingdiensten is sterk toegenomen. Artiesten maken zich zorgen dat AI-muziek voor verminderde inkomsten kan zorgen voor echte muzikanten.