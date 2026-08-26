FNV kondigt nieuwe actie aan om kabinetsplannen sociale zekerheid

DEN HAAG (ANP) - Duizenden overheidsmedewerkers gaan op dinsdag 8 september in Den Haag protesteren tegen de kabinetsplannen rondom de sociale zekerheid, meldt vakbond FNV. De actie maakt deel uit van een reeks acties en stakingen van vakbonden FNV, CNV en VCP.

De medewerkers van onder meer gemeenten, waterschappen, universiteiten en het Rijk komen samen op de Koekamp in Den Haag. "Dit zijn de mensen die Nederland iedere dag draaiende houden. Zij voeren het beleid van dit kabinet uit. En juist zij zeggen nu: tot hier en niet verder", zegt FNV-voorzitter Hans Spekman. Ook werknemers in de thuiszorg en verpleeghuizen komen in actie.

Eerder werd al bekend dat op 4 september wordt gestaakt in de havens en op 9 september in het openbaar vervoer. De vakbonden protesteren tegen de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard euro op sociale zekerheid. "Van de havens tot het openbaar vervoer, van de zorg tot het gemeentehuis en de ministeries: overal staan mensen op om actie te voeren", zegt Spekman.