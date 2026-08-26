Ilse DeLange na overlijden Parton: ze was een mentor voor mij

Ilse DeLange heeft geschrokken gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. De zangeres hoorde dinsdagavond na opnames van The Voice dat haar idool was overleden, schrijft ze woensdag op Instagram. "Ik schrok, het raakte mij enorm… meer dan ik vooraf misschien had kunnen bedenken", deelt DeLange. Parton overleed op 80-jarige leeftijd na een korte strijd tegen kanker.

DeLange schrijft dat Parton al sinds jongs af aan "als een rijgdraad" door haar muzikale leven liep. "Ze was een mentor voor mij, zoals voor velen, zonder dat ze het wist. Als iemand door muziek mensen kon verbinden dan was zij dat wel", aldus de zangeres. "Die positiviteit, die zelfspot maar bovenal die prachtige songs, de stem uit duizenden en een hart van goud." Tot slot bedankt ze haar vakgenoot voor alles wat ze haar en de wereld heeft gegeven. "I will always love you", verwijzend naar Partons hit.

De 49-jarige zangeres maakte samen met Frank Evenblij het programma Dolly for President, dat in het najaar van 2024 werd uitgezonden door Omroep MAX. In de serie reisde het duo naar Tennessee, de Amerikaanse staat waar Parton werd geboren en woonde, waar ze haar levensloop in kaart brachten. DeLange was groot fan van de countryzangeres, die hits als Jolene en 9 to 5 zong.