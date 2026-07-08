FNV kondigt staking bij Gall & Gall aan op donderdag en vrijdag

UTRECHT (ANP) - Werknemers van Gall & Gall leggen donderdag en vrijdag opnieuw het werk neer uit onvrede over het cao-bod van de slijterijketen, kondigt FNV aan. De vakbond verwacht dat tientallen winkels daardoor gesloten blijven, vooral rond de grote steden.

De afgelopen maanden staakte het personeel al meerdere keren. FNV noemt het woensdag "opvallend" dat een aantal leden van CNV meestaken. Die vakbond bereikte onlangs wel een cao-akkoord met de keten, die onderdeel is van Ahold Delhaize. Veel werknemers zijn volgens FNV ontevreden over dat resultaat. De bond wil een hogere salarisverhoging dan Gall & Gall biedt en dat de zondagstoeslag niet wordt gehalveerd.

FNV-bestuurder Jethro Warbroek wil dat Gall & Gall met een "eerlijk" bod komt en zegt dat de boosheid onder werknemers groter is geworden. "Veel werknemers begrijpen niet waarom hun zondagstoeslag moet worden ingeleverd, terwijl collega's bij Etos, nota bene binnen hetzelfde Ahold Delhaize-concern, die toeslag wél behouden."