UTRECHT (ANP) - De achterban van vakbond FNV is niet akkoord gegaan met het eindbod dat werkgevers in het streekvervoer hadden neergelegd voor een nieuwe cao. Daarmee lijken nieuwe stakingen in het openbaar vervoer ophanden. CNV-leden beraden zich nog over het voorstel.

FNV-leden hebben met grote meerderheid tegen het eindbod gestemd. De vakbond wacht de stemming bij CNV af voordat er meer bekend wordt gemaakt over "eventuele vervolgacties". CNV maakt de uitslag maandagochtend bekend.

Begin oktober kondigden de bonden aan dat er één dag per week gestaakt zou worden in het streekvervoer tot kerst, nadat de onderhandelingen over een nieuwe cao waren vastgelopen. Maar na één landelijke stakingsdag vorige maand werden nieuwe acties opgeschort, omdat de vakbonden en werkgeversorganisatie VWOV toch weer om tafel gingen. Door de staking reden er een dag minder bussen en regionale treinen.

Onregelmatigheidstoeslagen

Werkgevers deden eind oktober een eindbod voor de nieuwe cao, waar de vakbonden teleurgesteld op reageerden. De bonden zeiden toen dat de kans groot was dat er opnieuw gestaakt zou worden. FNV en CNV hebben het eindbod wel aan hun leden voorgelegd, omdat dat verplicht is.

In het eindbod hadden de werkgevers een stapsgewijze loonsverhoging voorgesteld. Daarin zouden werknemers met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2 procent krijgen en volgend jaar in totaal 4 procent. De werkgevers willen ook toewerken naar een "transparant systeem voor onregelmatigheidstoeslagen" en een persoonlijk keuzebudget invoeren.

Busschauffeurs

FNV vindt het eindbod onvoldoende. De vakbond liet eerder al weten wel te spreken te zijn over het loonbod, maar vond dat andere voorstellen tekortschieten, zoals "verslechteringen op inkomenszekerheid" en de mogelijkheden om "gezond het pensioen te halen".

De cao openbaar vervoer, waar het conflict om draait, geldt voor ruim 13.000 werknemers, vooral buschauffeurs, van onder meer Arriva en Transdev.