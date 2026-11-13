AMSTERDAM (ANP) - De KNVB zet vrijdagavond extra medewerkers in bij de servicebalie van de Johan Cruijff ArenA, waar het Nederlands elftal tegen Griekenland speelt in de Nations League. De voetbalbond wil zo voorkomen dat supporters met een geldig kaartje door een storing bij Microsoft niet naar binnen kunnen.

Fans kunnen mogelijk niet bij hun ticket of parkeerkaart door de storing. Mogelijk ontvangen ze ook geen verificatiecodes voor de KNVB Oranje-app, waardoor ze niet kunnen inloggen. De KNVB adviseert supporters ruim voor vertrek te controleren of ze bij hun kaartjes kunnen. Is dat niet het geval, dan kunnen ze terecht bij de servicebalie van het stadion.

Een woordvoerder van de KNVB ziet dat de storing al voor een groot deel is verholpen. Volgens hem hebben veel supporters hun tickets gedownload.

De wedstrijd tussen Nederland en Griekenland begint om 20.45 uur.