FNV zegt dat veel schoonmakers werk neerleggen op eerste actiedag

SCHIPHOL (ANP) - Het merendeel van de schoonmakers op Schiphol heeft maandag het werk neergelegd tijdens de eerste van vijf stakingsdagen. Dat zegt FNV-bestuurder Caroline Lamberts. Ook op grote treinstations, zoals in Utrecht, Rotterdam, Groningen en Nijmegen, wordt volgens haar "volop gestaakt" door schoonmaakmedewerkers.

De grootste vakbond van Nederland kondigde maandag een landelijke staking aan onder schoonmakers. De actie duurt van maandag tot en met vrijdag. FNV protesteert tegen de cao die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland sloot met vakbond CNV, maar die werd afgewezen door het merendeel van de FNV-leden.

"Schoonmakers zijn normaal gesproken onzichtbaar. Je merkt hun werk vooral als het gedaan is", licht Lamberts toe. "Door niet schoon te maken, maken we zichtbaar hoe belangrijk hun werk is." Donderdag vindt een grote landelijke bijeenkomst plaats waar honderden schoonmakers zullen verzamelen, aldus de FNV-bestuurder. De locatie daarvan is nog niet bekendgemaakt.