Microsoft stelt gedragscode op om AI onder controle te houden

REDMOND (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Microsoft heeft maandag nieuwe richtlijnen gepresenteerd voor het ontwerpen van zijn AI-modellen. Daarmee probeert het tech- en softwareconcern zorgen over AI weg te nemen. De strekking van de ontwerpgedragscode is "Mensen zijn belangrijker dan AI".

Microsoft stelt in de gedragscode dat AI-modellen niet ontworpen mogen worden zodat ze aan menselijke controle kunnen ontsnappen of gebruikers kunnen misleiden. Ook mag de AI van Microsoft zich nooit verzetten tegen correctie of uitschakeling.

De gedragscode vormt een soort grondwet voor toekomstige modellen van het bedrijf, zei topman van Microsoft AI, Mustafa Suleyman, in een interview met persbureau Reuters.

Aan het document is maanden gewerkt, maar de publicatie is enkele dagen na een oproep vanuit de sector om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Anthropic-topman Dario Amodei riep daar vrijdag toe op na veiligheidsincidenten, andere grote AI-bedrijven sloten zich aan bij zijn boodschap.