RIYAD (ANP) - Het Saudische staatsolieconcern Saudi Aramco heeft in het tweede kwartaal een flink hogere winst behaald door de sterk gestegen olieprijzen door de Iranoorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. Saudi Aramco omzeilt die blokkade door olie te transporteren via een pijplijn naar de Rode Zee.

De winst bedroeg ruim 125 miljard riyal, omgerekend 29 miljard euro. Dat was bijna 95 miljard riyal een jaar geleden. Over de eerste jaarhelft werd een winst van omgerekend 58 miljard euro geboekt. Volgens het bedrijf lagen ook de prijzen van geraffineerde producten en chemicaliën hoger dan een jaar terug.

De oost-westelijke pijpleiding van ongeveer 1200 kilometer loopt van de Perzische Golf naar de havenstad Yanbu aan de Rode Zee en draait op maximale capaciteit. Saudi Aramco heeft ook grote raffinaderijen aan de Rode Zee. Onlangs voerden de Houthi-rebellen uit Jemen nog aanvallen uit op Saudische olie-installaties aan de Rode Zee.