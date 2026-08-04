Britney Spears kan geen genoeg krijgen van de muziek van haar vakgenoot Beyoncé. "Zo raar dat ik alleen maar naar het laatste album van Beyoncé luister", schrijft de 44-jarige zangeres op Instagram. Spears verwijst daarmee naar het album Cowboy Carter uit 2024. "Ik vind het echt geweldig", deelt ze verder over de plaat van de Amerikaanse zangeres.

In het bericht deelt Spears video's waarop te zien is hoe ze op de muziek van haar collega danst. In een ander filmpje is te zien hoe ze losgaat op muziek van Rihanna. Onder meer de nummers Love on the Brain en Unfaithful komen daarin voorbij.

Spears deelt regelmatig uitbundige dansvideo's op Instagram. De zangeres laat zich daarin in weinig verhullende outfits zien.