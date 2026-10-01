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Forse min voor Amsterdamse beurs na stijging olieprijzen en rente

01 okt , 17:50Zakelijk
anp011026210 1
ANP
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AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met een fors verlies gesloten. Ook op andere Europese beurzen waren aanzienlijke minnen te zien, na een verdere stijging van de olieprijzen en de rentes. Beleggers maken zich al een tijdlang zorgen over de door de Iranoorlog gestegen energieprijzen, omdat die de inflatie en leenkosten kunnen stuwen.
De AEX zakte 1,1 procent tot 1102,63 punten. De MidKap met middelgrote fondsen eindigde 1,2 procent lager op 1069,97 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt gingen tot 1,6 procent omlaag.
Opnieuw ging veel aandacht uit naar de ontwikkelingen op de obligatiemarkt. Daarbij viel onder andere op hoe schuldpapieren van Frankrijk in de uitverkoop gingen, wat betekent dat de rentes erop stijgen. De rente op Frans tienjaarsschuldpapier steeg tot het hoogste niveau sinds 2002.
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