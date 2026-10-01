Suzan & Freek brengen op 13 november hun nieuwe album Pijnstiller uit, maakte het duo donderdag bekend. De gelijknamige nieuwe single is inmiddels te beluisteren.

"Dit album is ontstaan in een periode waarin ons leven plots een andere richting nam", schrijven Suzan & Freek over hun vierde album. Het duo maakte in mei vorig jaar bekend dat Freek uitgezaaide longkanker heeft en ongeneeslijk ziek is. "Muziek gaf ons daarin houvast, iets waar we steeds naar terugkeerden om woorden te geven aan wat we voelden."

Volgens het zangduo hebben de gebeurtenissen van de afgelopen anderhalf jaar een plek gekregen in de tien nummers op het album. "Liefde, nieuw leven, mooie momenten, moeilijke dagen en soms het verlangen om de tijd even stil te kunnen zetten", schrijven ze.

Pijnstiller is de derde single van het album. Eerder verschenen Niemand en Halverwege.