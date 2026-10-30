Frankrijk roept in EU 7 miljoen condooms terug om scheurgevaar

PARIJS (ANP) - Een Franse toezichthouder roept 7 miljoen condooms in de Europese Unie terug, omdat het gevaar bestaat dat ze kunnen scheuren. De ingreep volgt op een terugroepactie van enkele honderdduizenden condooms afgelopen zomer. De Franse autoriteiten hebben nu de Maleisische fabrikant van de defecte voorbehoedsmiddelen achterhaald en alarm geslagen over een grotere hoeveelheid condooms.

Het gaat volgens de Franse marktwaakhond DGCCRF om ultradunne condooms. Bij de bewuste Maleisische fabrikant kan de dikte en kwaliteit van het rubber variëren, waardoor de condooms kunnen scheuren. Na de eerste terugroepactie meldden acht mensen dat hun condoom was gescheurd.

Bij de miljoenen teruggeroepen condooms gaat het om ultrafijne varianten van de importeurs My Lubie, Einhorn, Adloran, R&S Consumer Goods, Amor, Primeros en You Me. De DGCCRF waarschuwt dat slechts een deel van de betroffen condooms op de Franse markt wordt verkocht, en de rest in andere landen.