Koningin Sonja had zelf naar Noorse school in Spanje gewild

Een Noorse school in de Spaanse plaats Benalmádena heeft vrijdag de interesse van koningin Sonja kunnen wekken. "Ik zou willen dat ik zelf naar zo'n school had kunnen gaan toen ik klein was. Of dat ik het nog eens over kon doen", zei de koningin, die volgens persbureau NTB onder de indruk was van het concept. Op de school wordt lesgegeven in de Noorse en Spaanse taal en cultuur.

De 89-jarige koningin bezocht samen met de Noorse minister van Cultuur een muziekles en zei het leuk te vinden dat er "zoveel jongens zijn die graag willen spelen". Volgens Sonja is muziekles voor meisjes namelijk iets makkelijker. "Voor jongens is er een iets hogere drempel, denk ik. Soms, maar niet hier", merkte ze op. Verder sloot de koningin aan bij een les handvaardigheid.

De moeder van de Noorse koning Haakon was donderdag in het Picasso-museum in Málaga, waar ze een kunsttentoonstelling opende. Vanwege de dodelijke treinramp die eerder deze week in Spanje plaatsvond, werd de opening versoberd.