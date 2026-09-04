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Frankrijk trekt ruim 1 miljard euro uit voor getroffen boeren

04 sep , 11:55Zakelijk
anp040926109 1
ANP
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PARIJS (ANP/RTR) - De Franse regering heeft een plan aangekondigd ter waarde van meer dan 1 miljard euro om boeren te helpen die getroffen zijn door de opeenvolgende hittegolven, droogtes en branden in het land. Volgens de Franse minister van Landbouw Annie Genevard zal ongeveer de helft van het pakket, 520 miljoen euro, worden gebruikt voor directe snelle uitbetalingen aan boeren ter compensatie van de geleden weerschade.
Het vrijdag gepresenteerde plan bevat veertien maatregelen die boeren moeten helpen de directe crisis te doorstaan ​​en zich voor te bereiden op het volgende oogstseizoen. Het steunplan voorziet onder meer in een lokaal herstelfonds om boeren te helpen bij de aankoop van zaden, planten- en veevoer. Verdere maatregelen omvatten vrijstelling van grondbelasting, hulp bij sociale zekerheidsuitkeringen en brandstofsubsidie.
"Dit is een aanzienlijke inspanning van de natie voor haar boeren", verklaarde Genevard. Volgens de minister worden de landbouwproductie en de voedselsoevereiniteit van het land bedreigd door de huidige crisis in de sector.
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