Het Noorse hof heeft het tijdsbestek waarin mensen langs de kist van de overleden koning Harald kunnen lopen iets verlengd. Dat meldt het paleis vrijdag. Vanwege de grote belangstelling is besloten dat het publiek dat een uur voor de sluitingstijd van 18.00 uur nog in de rij staat, ook naar binnen mag.

Het paleis meldt dat er ongeveer een uur voor sluitingstijd een grens wordt getrokken in de rij wachtende mensen. Het tijdstip waarop dit gebeurt, is afhankelijk van de lengte van de rij.

Het publiek kan de kist van de Noorse vorst tot en met dinsdag, een dag voor de uitvaart, bezoeken. De afgelopen dagen kwamen al duizenden mensen naar de paleiskapel.