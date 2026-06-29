Frankrijk verbiedt reclame snelwisselende mode van Temu en Shein

PARIJS (ANP/DPA) - Reclame voor snelwisselende mode van Chinese webwinkels zoals Shein, Temu en AliExpress wordt binnenkort verboden in Frankrijk. Dat volgt op een stemming in de Senaat, die een wetsvoorstel aannam om deze als milieuschadelijk beschouwde praktijk terug te dringen.

Het reclameverbod gaat rond de jaarwisseling in. Ook influencers mogen deze platforms niet langer promoten. Doen ze dat toch, dan riskeren ze een boete.

Het oorspronkelijke plan was gericht op de hele fastfashionsector. Maar nu zijn de maatregelen specifiek bedoeld voor bedrijven die een zeer groot aantal producten op de markt brengen die zo goedkoop zijn dat consumenten weinig prikkels hebben om versleten spullen te laten repareren. Franse en Europese modemerken lijken niet onder de nieuwe wet te vallen.

Frankrijk wil de webwinkels ook verplichten om per verkocht product een milieuheffing te betalen.