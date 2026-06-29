Brazilië schakelt Japan uit op WK dankzij doelpunt in slotfase

HOUSTON (ANP) - Brazilië heeft ten koste van Japan de achtste finales van het wereldkampioenschap voetbal bereikt. De wedstrijd leek lang op een verlenging af te gaan, maar Brazilië wist in de blessuretijd de beslissende 2-1 te maken. Japan, groepsgenoot van het Nederlands elftal, kwam in de eerste helft op voorsprong via Kaishū Sano. De gelijkmaker na rust was van Casemiro. De winnende treffer in de slotfase was van invaller Gabriel Martinelli.

Brazilië speelt zondag om 22.00 uur Nederlandse tijd in de volgende ronde tegen de winnaar van de zestiende finale tussen Ivoorkust en Noorwegen.