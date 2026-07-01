AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - Het Frans-Duitse defensieconcern KNDS stelt zijn beursgang uit. Het bedrijf startte eind vorige maand het traject voor een notering op de beurzen in Parijs en Frankfurt. Maar KNDS meldt woensdag van plan te zijn het proces later pas te zullen hervatten.

Het bedrijf wijst op marktvolatiliteit in de Europese defensiesector. Aandeelhouders zouden hebben laten weten dat ze het proces willen voortzetten op een moment dat de omstandigheden gunstiger zijn.

De stap van KNDS naar de beurs wordt naar verwachting een van de grootste in Europa van de afgelopen jaren. Daarbij zou een waardering aan het concern toegekend worden tussen de 15 miljard en 20 miljard euro.

KNDS bouwt onder meer de Duitse Leopard-tanks, de Franse Leclerc-tanks, artillerie en gevechtsvoertuigen. Het is een van de strategisch belangrijkste defensiebedrijven van Europa.