Het Nederlands Film Festival (NFF) heeft woensdag de achtste én de negende Gouden Film van 2026 uitgereikt.

De misdaadfilm Zwijgrecht trok meer dan 100.000 bioscoopbezoekers en werd daarom bekroond met de onderscheiding. In Zwijgrecht raken twee Amsterdamse jeugdvrienden verstrikt in de drugscriminaliteit. De film draaide in de bioscopen vanaf eind oktober.

De tweede bioscoopproductie die woensdag een Gouden Film kreeg, was De Film van Rutger, Thomas en Paco deel 2. De kinderfilm over twee bekende youtubers en hun hond deed er een maand over om 100.000 kaartjes te verkopen.

Behalve negen Gouden Films werden er in 2026 ook al acht Kristallen Films uitgereikt door het NFF. Deze award gaat naar Nederlandse documentaires die meer dan 10.000 bioscoopbezoekers hebben getrokken. Volgens een woordvoerder van het NFF is het heel bijzonder dat in zo'n korte tijd acht Kristallen Films worden toegekend.