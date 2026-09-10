PARIJS (ANP/RTR) - De Franse economie groeit dit jaar veel minder hard dan de regering had verwacht. Naast de hittegolven van afgelopen zomer kampt Frankrijk ook met een verslechterde koopkracht, wat drukt op de uitgaven van consumenten. Daardoor komt de groei dit jaar slechts uit op 0,4 procent, waarschuwt het nationale statistiekbureau Insee.

Daarmee stijgt het bruto binnenlands product (bbp) veel minder hard dan vorig jaar, toen er sprake was van 0,9 procent groei. Het blijft ook achter bij de voorspelling van de regering, die op 0,7 procent rekent. "Frankrijk zal de enige grote ontwikkelde economie zijn waar de activiteit in 2026 significant zal afremmen", schrijft Insee in een rapport.

Voor de Franse regering is de beperkte groei een tegenvaller bij de pogingen om de overheidsbegroting op orde te brengen. Parijs probeert het begrotingstekort terug te dringen tot 4,9 procent van het bbp. Bij tegenvallende groei zou dat neerkomen op meer besparingen.