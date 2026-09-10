ZÜRICH (ANP/RTR) - Gianni Infantino kan rekenen op voldoende stemmen om voorzitter van wereldvoetbalbond FIFA te blijven. Tegenstanders overwegen nu hun strategie te wijzigen om zijn macht in te perken. Dat meldt persbureau Reuters op basis van diverse bronnen.

De voorzittersverkiezingen vinden plaats op 18 maart tijdens het FIFA-congres in het Marokkaanse Rabat. Vooralsnog is er geen tegenkandidaat voor Infantino, die sinds 2016 de FIFA leidt.

Veel landen, waaronder Nederland, hebben geen vertrouwen meer in Infantino en willen dat hij vertrekt. Dat komt vooral door de commercialiseringsplannen van de 56-jarige Zwitser, waarbij aandelen voor het WK konden worden verkocht aan particuliere investeerders. Die plannen zijn inmiddels ingetrokken.

Onverwoestbare relaties

"Drie weken geleden dacht ik dat hij politiek gezien dood was", zegt een bron uit de internationale voetbalwereld, die uit eerste hand op de hoogte is van de gesprekken tussen hoge functionarissen over Infantino's kansen om zijn functie te behouden, tegen Reuters. "Wat ik me niet realiseerde, was in welke mate de relaties die hij in tien jaar tijd heeft opgebouwd vrijwel onverwoestbaar zijn."

Er zijn 211 landen bij de FIFA aangesloten. De Europese voetbalbond UEFA, de Aziatische voetbalbond AFC en de Noord-Amerikaanse bond (CONCACAF) riepen op tot verandering aan de top van de FIFA. Verscheidene Europese nationale bonden hebben inmiddels hun steun voor de herverkiezing van Infantino ingetrokken; Frankrijk was donderdag de laatste in die rij.

Infantino kan daarentegen rekenen op krachtige steun van kleinere voetbalnaties en belangrijke machtsblokken buiten Europa. Tijdens het FIFA-congres heeft elke nationale bond één stem. Om Infantino weg te krijgen, is dus een coalitie nodig die veel verder reikt dan de 55 leden van de UEFA.