Franse luxewinkels dichtgetimmerd om nieuwe protesten

PARIJS (ANP/RTR) - Franse luxewinkels hebben houten platen aangebracht op de ruiten van winkels uit angst voor vernielingen tijdens nieuwe protesten van studenten, vakbonden en andere groepen die voor zaterdag zijn aangekondigd. Het gaat onder meer om dichtgetimmerde Parijse winkels van horlogemerk Rolex, diamantverkoper De Beers, sportartikelenmerk Adidas en modemerk Hugo Boss.

Veel winkels zijn gesloten op zaterdag en andere winkels hebben extra beveiligers ingezet zoals bij Louis Vuitton-moeder LVMH, luxemerk Hermès en bij het grote Parijse luxewarenhuis Printemps.

Bij protesten vorig weekend werden ook winkels in andere grote steden als Marseille, Lyon, Bordeaux en Nantes geplunderd door relschoppers. Het zou gaan om duizenden winkels in heel Frankrijk die werden beschadigd doordat ruiten werden ingegooid en spullen werden vernield of gestolen, aldus de Franse detailhandelsorganisatie. Ook Franse winkels van de Nederlandse ketens HEMA, Zeeman en Rituals werden getroffen.