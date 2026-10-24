Onderzoek naar kapotte sprinklers Beatrix Theater nog niet klaar

Het onderzoek naar de defecte sprinklers die op 17 juli het podium van het Beatrix Theater in Utrecht onder water zetten, is nog niet afgerond. Dat laat een woordvoerder van de Jaarbeurs zaterdag desgevraagd aan het ANP weten. "Het onderzoek loopt nog", meldt een woordvoerder. Meer mededelingen worden niet gedaan.

Door een technisch defect stonden de sprinklers in het theater bijna een halfuur aan. Hierdoor werden het decor en de technische apparatuur van de succesvolle musical Moulin Rouge! vernield. Producent Stage Entertainment zag zich gedwongen alle resterende voorstellingen van de uitverkochte show te schrappen. Voor deze reeks voorstellingen waren tienduizenden kaartjes verkocht.

Ook werd de première van de volgende musical in het theater, & JULIET, twee weken uitgesteld omdat de herstelwerkzaamheden in de zaal langer duurden dan verwacht. Deze musical is nu te zien in het theater.