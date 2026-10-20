Franse regering: renteloze lening voor getroffen winkeliers

PARIJS (ANP/BELGA) - Frankrijk gaat vanaf vrijdag renteloze leningen verstrekken aan winkeliers die slachtoffer werden van de rellen en plunderingen van afgelopen weekend. De bedrijven krijgen ook uitstel van betaling, maakte de Franse regering dinsdag bekend.

Alle winkeliers die een schadeclaim indienen bij hun verzekeraar hebben recht op de renteloze lening, ter waarde van maximaal 50.000 euro, zei minister van Economische Zaken Roland Lescure. Het geld is niet alleen bestemd voor de herstellingswerken, maar kan ook worden aangewend om voorraden te vullen.

In Frankrijk zijn het afgelopen weekend minstens 3000 winkels beschadigd of geplunderd door relschoppers. Alleen al in Marseille zijn bijna zevenhonderd winkels getroffen. Ook in onder meer Parijs werden veel winkels volledig geplunderd.