Oud-coach Ten Hag hekelt Ronaldo vier jaar na vertrek bij United

MANCHESTER (ANP/RTR) - Voormalig Manchester United-trainer Erik ten Hag heeft zich vier jaar na het vertrek van Cristiano Ronaldo bij de club hard uitgelaten over het gedrag van de Portugese sterspeler. De Nederlandse coach was niet te spreken over de fitheid en voorbereiding van Ronaldo.

"Hij heeft het team laten zitten en hij heeft mij laten zitten, want we hadden plannen met hem gemaakt", zei Ten Hag in een interview met The Athletic. "Ik zei vaak tegen hem dat iedereen voor hem wilde werken om hem in de juiste positie te brengen, maar als je jezelf niet in het strafschopgebied weet te krijgen, kun je niet scoren. Hij was daartoe niet in staat."

"Het is een misvatting om te suggereren dat ik van hem verwachtte dat hij drukzette en dat hij uitgeput was. Hij kon het gewoon niet. Hij liep niet in balbezit en niet zonder balbezit. De reden daarvoor is dat hij zichzelf niet voorbereidde", aldus Ten Hag.

Ronaldo verliet United voor de tweede keer in november 2022. Ten Hag werd in oktober 2024 ontslagen.