PARIJS (ANP/RTR) - Franse supermarkten kampen met grote schade als gevolg van de cyberaanval op hun koelkasten en vriezers. Thierry Cotillard, topman van de keten Intermarché, zei tegen de Franse nieuwszender BFM TV dat de "ongekende" aanval neerkomt op een verlies van "tientallen miljoenen euro's in heel het land op één dag". Ook andere ketens, waaronder Carrefour, werden getroffen.

Hackers hebben in de nacht van zondag op maandag de temperatuur van koelkasten en vriezers bij honderden Franse supermarkten opgevoerd tot wel 50 graden Celsius. Dat leidde tot branden en bedorven voedsel. In Frankrijk wordt de zaak hoog opgenomen. Premier Sébastien Lecornu heeft de Franse nationale cyberveiligheidsdienst ANSSI opdracht gegeven een onderzoek in te stellen.

Tegelijk met deze aanval op Franse supermarkten kampt Albert Heijn in Nederland ook met problemen door een cybersecurityincident. Volgens moederbedrijf Ahold Delhaize is er echter geen reden om aan te nemen dat er een verband is tussen de twee incidenten.