Het Belgische muziekfestival Rock Werchter heeft opnieuw een grote naam aangekondigd voor de editie van volgend jaar. De Britse rockband Muse is headliner op 2 juli, maakte de festivalorganisatie dinsdag bekend.

De Britten traden in 2000 voor het eerst op tijdens Rock Werchter en zijn volgens de organisatie inmiddels uitgegroeid tot publieksfavorieten. De band kwam ook in 2023 naar het festival.

Rock Werchter vindt volgend jaar plaats van 1 tot en met 4 juli, de kaartverkoop begint op 30 oktober. Eerder was al bekend dat sombr op het festival optreedt. Tame Impala sluit het festival op 4 juli af.