Franse winkeliers zetten zich schrap voor nieuw protest en geweld

PARIJS (ANP/RTR) - Winkeliers in Frankrijk zetten zich schrap voor een derde weekend vol onrust. De afgelopen weekenden mondden protesten in meerdere Franse steden uit in geweld en plunderingen van winkels. De schade en de gemiste inkomsten tot nu toe worden geschat op ongeveer 1,8 miljard euro.

Fransen demonstreren tegen onder meer de stijgende kosten van het levensonderhoud. Tijdens eerdere demonstraties raakten volgens de Franse Kamer van Koophandel 2400 winkels in het hele land beschadigd. Op zaterdag 31 oktober en donderdag 5 november staan nieuwe protesten gepland.

De meeste winkelmanagers beslissen vrijdag of ze deze zaterdag openblijven. In aanloop naar de protesten van afgelopen weekend sloten veel winkeliers uit voorzorg hun deuren uit angst voor nieuw geweld. Ondanks strengere beveiliging werd toen alsnog bij vijftig winkels ingebroken.

De Franse Kamer van Koophandel schat de verliezen voor winkeliers op meer dan 1 miljard euro.