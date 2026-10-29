Mathilde bezoekt impressionistische tentoonstelling in Luik

Koningin Mathilde heeft donderdag in Luik de tentoonstelling 'Het impressionisme, een Belgisch verhaal' bezocht in museum La Boverie. Volgens persbureau Belga was de vorstin met name geïnteresseerd in de werken van Théo Van Rysselberghe en Rik Wouters.

Volgens curator Michel Draguet toonde Mathilde ook belangstelling voor de inclusieve voorzieningen van het museum voor mensen met een visuele beperking. In het museum in Luik kunnen deze kunstliefhebbers zelfstandig een route volgen met reliëfpanelen en audiodescriptie. Ook worden er op iedere eerste woensdag van de maand rustmomenten voor hen gecreëerd en zijn er voor hooggevoelige personen of mensen met een neurologische aandoening gratis zintuiglijke voorzieningen beschikbaar gesteld.

De tentoonstelling, die sinds 9 oktober te zien is, bevat zo'n 150 werken van kunstenaars als Franz Courtens, Anna Boch en James Ensor. Volgens het Belgische hof belicht de expositie "de banden tussen het Belgische impressionisme en de grote Franse meesters en toont hoe Belgische kunstenaars met licht en kleur speelden om de wereld om hen heen vast te leggen". De tentoonstelling is nog tot en met 29 maart te zien.