FrieslandCampina draagt Indonesische dochter over aan concurrent

AMERSFOORT (ANP) - FrieslandCampina draagt zijn dochteronderneming in Indonesië over aan een ander groot zuivel- en drankbedrijf in het land, Ultrajaya. Het Nederlandse zuivelbedrijf krijgt in ruil daarvoor controlerend zeggenschap over Ultrajaya en moet daarna een verplicht bod uitbrengen op het hele beursgenoteerde bedrijf.

FrieslandCampina is met Frisian Flag Indonesia ruim een eeuw actief in het Zuidoost-Aziatische land en is er een van de grootste zuivelbedrijven. Het bedrijf heeft 1750 medewerkers en verkoopt er zuiveldrank en gecondenseerde melk. Door de Indonesische dochter samen te voegen met Ultrajaya verwacht FrieslandCampina sterker te staan op de groeiende zuivelmarkt in Indonesië.

De precieze financiële details maakt FrieslandCampina niet bekend. Ultrajaya steeg vrijdag op de beurs zo'n 7 procent en had een beurswaarde van ruim 21,4 biljoen roepia, omgerekend ruim 1,1 miljard euro. Indonesische toezichthouders en de aandeelhouders van Ultrajaya moeten nog instemmen met de transactie.