Voorlopige schorsing van zestig dagen voor oud-prof Van Beukering

ZEIST (ANP) - Jhon van Beukering heeft van de KNVB een voorlopige schorsing van zestig dagen gekregen vanwege mogelijk wangedrag tijdens de wedstrijd tussen GVVV en IJsselmeervogels (tweede divisie) van zaterdag. Dat bevestigde de KNVB na eerdere berichtgeving door het AD.

"Het onderzoek loopt en hangende dit proces is Van Beukering voorlopig voor zestig dagen geschorst", aldus de woordvoerder van de voetbalbond tegen het ANP.

Van Beukering (42) was zaterdag als assistent-trainer van GVVV betrokken bij een opstootje in de rust, waarbij IJsselmeervogels-speler Quiermo Dumay na een klap enkele tanden verloor. Volgens IJsselmeervogels was Van Beukering de dader. GVVV heeft Van Beukering en zijn broer, hoofdtrainer Dennis van Beukering, zondag ontslagen.

Van Beukering speelde tijdens zijn actieve carrière voor onder meer Feyenoord, NEC en Vitesse.