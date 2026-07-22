FrieslandCampina ziet grote opgave in uitvoering stikstofbeleid

AMERSFOORT (ANP) - De voorgestelde stikstofmaatregelen van het kabinet zijn "zeer ingrijpend" en raken vrijwel alle melkveehouders in Nederland. Dat zei Jan Derck van Karnebeek, topman van zuivelconcern FrieslandCampina, woensdag tijdens een toelichting op de halfjaarcijfers. "Waar we kunnen, zullen we onze leden ondersteunen."

Het is volgens hem belangrijk dat de beleidsvoornemens worden vertaald naar concrete en werkbare afspraken. "Die moeten niet alleen juridisch houdbaar zijn, maar ook daadwerkelijk uitvoerbaar zijn op het boerenbedrijf. Dat wordt een grote uitdaging", benadrukte de topman. "Er ligt nog veel werk voor de politiek, ook op provinciaal niveau."

Het kabinet wil dat melkveehouders veel minder koeien gaan houden. De plannen zullen waarschijnlijk leiden tot een verdere groei van de biologische melkproductie. "Daarom blijven we inzetten op de verdere ontwikkeling van biologische producten. Dat is niet eenvoudig, omdat de marktvraag naar biologische producten nog niet sterk groeit."