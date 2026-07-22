Deens paleis viert verjaardag Felix met nieuwe familiefoto

Het Deense hof heeft de verjaardag van graaf Felix aangegrepen voor het delen van een zeldzame familiefoto van het gezin van prins Joachim, de jongere zoon van koning Filip. Op de foto ontbreekt alleen Felix' oudere broer graaf Nikolai.

Op het beeld staat de 24 jaar geworden Felix samen met zijn vader en stiefmoeder prinses Marie. Ook graaf Henrik en gravin Athena staan op de foto. Volgens Deense media is de foto in januari dit jaar gemaakt.

Joachim kreeg Felix en Nikolai uit zijn eerdere huwelijk met gravin Alexandra. Felix, zevende in lijn van troonopvolging, heeft geen actieve rol in de koninklijke familie. Zijn oma koningin Margrethe ontnam hem en zijn broers en zus in januari 2023 hun prinsentitel. De kinderen zouden zo meer vrijheid krijgen om hun eigen leven op te bouwen.

Begin juni behaalde Felix zijn bachelordiploma op de Copenhagen Business School.