FT: Azië rukt op als inkomstenbron voor Amerikaanse banken

LONDEN (ANP) - Europa dreigt dit jaar door Azië te worden ingehaald als het gaat om inkomsten uit de aandelenhandel voor grote Amerikaanse investeringsbanken, meldt de Financial Times zaterdag. Europa is nu nog de op één na grootste bron van inkomsten voor de bankensector, na de Verenigde Staten.

De afgelopen maanden staken klanten van de grote banken op Wall Street enorme bedragen in Aziatische bedrijven die de AI-chipindustrie draaiende houden, zoals SK Hynix, TSMC en Cambricon Technologies. Dat leverde banken zoals Goldman Sachs, JPMorgan Chase en Morgan Stanley het afgelopen kwartaal recordwinsten op.

Volgens de Financial Times boekten deze investeringsbanken in het afgelopen kwartaal samen een recordwinst van 25,7 miljard dollar uit de aandelenhandel. Daarbij was Azië een belangrijke groeimotor.

Volgens de World Federation of Exchanges, een koepelorganisatie voor beurzen wereldwijd, bedroegen de handelsvolumes in Azië tot en met eind mei meer dan 52 biljoen dollar. Dit is bijna evenveel als de 53,5 biljoen dollar in Noord-Amerika.