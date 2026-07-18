Janine Abbring heeft geen spijt van reclamespot

Janine Abbring heeft geen spijt van de reclame die ze maakte voor onlinebank Brand New Day waardoor ze enkele jaren geleden het interviewprogramma Wintergasten niet meer mocht presenteren. Het zorgde destijds voor een conflict met omroep VPRO "waarbij harde woorden zijn gevallen", vertelt de 50-jarige presentatrice zaterdag in Volkskrant Magazine. "Maar uiteindelijk hebben we dat ook weer uitgepraat."

Abbring, die deze zomer weer terugkeert bij VPRO om het laatste seizoen van Zomergasten te presenteren, schrok "behoorlijk" dat ze destijds opzij werd geschoven. "Ook omdat de VPRO het jaar daarvoor mijn presentatorovereenkomst had verbroken. Die bepaalde dat mijn snoetje exclusief aan de VPRO was verbonden. Zij zeiden: 'Dat willen we niet meer. Het staat je vrij om ook voor anderen te werken.' Daardoor was ik extra verrast. Sander Schimmelpenninck en Eus zaten ook gewoon in die reclame. Dat vond niemand een probleem. Alleen bij mij was het kennelijk wél een probleem."

Het geld speelde een belangrijke rol om ja te zeggen tegen de commercial, geeft Abbring toe. Hoeveel ze ervoor kreeg, vertelt ze niet, maar ze kon er wel een leuke auto van kopen. "Zeker. Ik kreeg er veel geld voor."

Symboliek

Abbring blijft liever niet te lang stilstaan bij de kwestie. "Die negativiteit, boosheid en wrok kosten veel energie", zegt ze daarover. Toen de presentatrice haar rug brak bij haar deelname aan Wie is de Mol? in 2012 wilde ze ook geen rechtszaak starten. "En dan jarenlang moeten bewijzen hoe slecht het met mij gaat. Daar had ik helemaal geen zin in. Ik wil uiteindelijk altijd weer verder kunnen met mensen."

Dat Zomergasten na 37 jaar stopt vanwege de bezuinigingen bij de publieke omroep, noemt Abbring "erg". Ze heeft het gevoel dat het programma bewust is geschrapt "als symboliek richting de politiek". Toch snapt de presentatrice het ook, gezien de dalende kijkcijfers. "Want als er bijna niemand meer naar kijkt, ja, voor wie zit je het dan te maken? Ik had alleen graag gezien dat er iets langer over was nagedacht. En of het misschien in een andere vorm had kunnen voortbestaan."