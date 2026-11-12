MOSKOU/WASHINGTON (ANP) - De pogingen van de Amerikaanse president Donald Trump om de hoge dieselprijs in eigen land te verlagen, hebben ertoe geleid dat Rusland de export van diesel vorige maand heeft verdubbeld. Van de extra leveringen die volgden op het besluit van Trump om de sancties op diesel uit Rusland op te heffen, is echter nog niets in de Verenigde Staten aangekomen, meldt zakenkrant Financial Times.

Rusland exporteerde in oktober 271.000 vaten diesel per dag, tegenover 135.000 vaten in de maand daarvoor, volgens dataleverancier Kpler. De toename volgde op Amerikaanse druk op Oekraïne om te stoppen met het bombarderen van Russische raffinaderijen. Ook sloot Trump op 9 oktober een akkoord met de Russische leider Vladimir Poetin om "onmiddellijk" meer brandstof te leveren aan de Amerikaanse en wereldwijde markten.

Onder de deal van Trump zouden tankers met spoed Russische diesel naar de VS verschepen. Trump hoopte daarmee de dieselprijs naar beneden te krijgen in de aanloop naar de verkiezingen begin november.