DEN HAAG (ANP) - D66-fractievoorzitter Jan Paternotte is het met VVD-leider Dilan Yeşilgöz eens dat de coalitiepartijen nieuwe afspraken moeten maken over hun manier van samenwerken. "Ik denk dat daar alle reden toe is op basis van wat we de afgelopen tijd hebben gezien", zei hij in een ingelast debat over het belastingplan.

D66 en CDA sloten woensdag een compromis met PRO en Volt over een aanpassing die 1 miljard euro aan lasten verschuift van arbeid naar vermogen. De VVD zegt daardoor overvallen te zijn, wat Paternotte overigens tegensprak. Yeşilgöz zei woensdagavond na intern beraad bij de VVD dat een "fundamentele reset" nodig is van de samenwerking.

Paternotte erkent dat de discussie binnen de coalitie rond de begroting en het belastingplan "echt niet altijd even soepel is gegaan". Dat moet beter, vindt hij. "Dus ik vind ook dat we met elkaar de verantwoordelijkheid hebben om heel goed te kijken hoe je daar een ommekeer in teweeg kan brengen."