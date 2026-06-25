FT: luchthavens Rome vrezen chaos door EU-inreiscontrolesysteem

ROME (ANP) - De luchthavens van Rome zijn genoodzaakt het nieuwe, omstreden biometrische grenscontrolesysteem van de EU tijdelijk op te schorten om de grote toestroom van zomertoeristen te kunnen verwerken. Dat heeft Marco Troncone, hoofd van het bedrijf dat de luchthavens van de Italiaanse hoofdstad beheert, gezegd in een interview met de Financial Times.

Volgens hem is het overslaan van het nieuwe inreis-uitreissysteem (Entry/Exit System, EES) de enige manier om in de komende piekweken een "ramp" te voorkomen. Volgens de nieuwe regeling moeten burgers van landen buiten de EU bij hun eerste binnenkomst in de Europese Unie hun vingerafdrukken laten afnemen en een foto laten maken. Het systeem is bedoeld om de buitengrenzen van de EU beter te controleren.

Het systeem werd herhaaldelijk uitgesteld en uiteindelijk medio april ingevoerd. Sinds de lancering kampt het echter met technische problemen en ontstonden er lange wachtrijen voor passagiers, zelfs buiten de drukke zomerperiode.