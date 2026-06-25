New York Times: Taylor Swift en Travis Kelce trouwen begin juli

Alles lijkt erop te wijzen dat Taylor Swift en Travis Kelce begin juli gaan trouwen in New York. Dat meldt The New York Times op basis van verschillende aanwijzingen.

Volgens de Amerikaanse krant is er een vergunning aangevraagd om tussen 2 en 4 juli enkele straten af te sluiten rond Madison Square Garden, waar de bruiloft plaats zou moeten vinden. De krant baseert zich daarbij op drie ingewijden. Een woordvoerder van het stadsbestuur bevestigde tegenover persbureau Reuters dat er inderdaad een aanvraag met die details is ingediend.

Het zou gaan om een intieme bijeenkomst op 2 juli en een grootschalig feest voor zo'n duizend gasten op 3 juli. Daarnaast zou evenementenbureau Winick Productions een aanvraag hebben gedaan voor het plaatsen van een tent of overkapping voor 500 tot 999 aanwezigen op de locatie.

Hotels

The New York Times meldt ook dat verschillende teamgenoten van Kelce van de Kansas City Chiefs hotelkamers hebben geboekt bij het Marriott Marquis op Times Square voor rond 3 juli.

Reuters benaderde vertegenwoordigers van Swift, Madison Square Garden en Winick met een verzoek om commentaar, maar daar is nog niet op gereageerd. De zangeres en de American football-speler maakten hun verloving in augustus bekend.

Verklapt

Burgemeester van New York Zohran Mamdani leek de aanstaande sterrenbruiloft vorige week al te hebben verklapt in een toespraak over het WK Voetbal. "We weten dat het samenvalt met de finale van de Knicks, de viering van 4 juli, het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten en de bruiloft van Taylor Swift. Het gebeurt allemaal tegelijk en we kijken er enorm naar uit om de wereld hier te verwelkomen", zei hij tegen journalisten.