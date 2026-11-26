SANTA CLARA (ANP) - Chipfabrikant Nvidia stopt met het exporteren van chips naar vier landen in Zuidoost-Azië. Dat schrijft zakenkrant Financial Times op basis van drie bronnen die bekend zijn met de zaak. Deze ingreep komt terwijl de VS exportregels naar China aanscherpt om te voorkomen dat het land toegang heeft tot superieure AI-chips.

De wereldwijd toonaangevende leverancier van AI-chips heeft zijn productiepartners opgedragen te stoppen met de levering naar Maleisië, Singapore, Thailand en Indonesië. De partners, zoals Dell, hebben afnemers in die landen vervolgens geïnformeerd.

FT schrijft dat deze landen populaire bestemmingen zijn voor Chinese AI-ontwikkelaars die toegang zoeken tot de meest geavanceerde chips van Nvidia. Vorige week werd bekend dat Nvidia geen Hopper-chips meer naar China exporteert.

Het is nog onduidelijk of het om een ​​tijdelijke stop gaat.