De soundtrack van de nieuwe Hunger Games-film Sunrise on the Reaping staat op de eerste plaats van de Amerikaanse Billboard Soundtracks-hitlijst. Dat heeft het muziekblad donderdag bekendgemaakt.

Het album bevat nummers van onder meer Noah Kahan, Ella Langley, Kacey Musgraves en Stevie Nicks. Ook zijn The Smashing Pumpkins, Depeche Mode en The Cure te horen op de soundtrack. Het album verscheen op 13 november.

Het is voor het eerst sinds 2013 dat een album uit de filmreeks bovenaan de lijst staat. De soundtrack van The Hunger Games: Catching Fire voerde de hitlijst voor het laatst aan. Het jaar daarvoor stond de soundtrack van de eerste film met The Hunger Games: Songs From District 12 and Beyond vijf weken lang op de nummer 1-positie.

Sunrise on the Reaping speelt zich 24 jaar af vóór de gebeurtenissen uit de voorgaande films. Het verhaal vertelt hoe Haymitch Abernathy, die in de oorspronkelijke boeken de mentor van heldin Katniss is, ooit de 50e editie van de Hunger Games won. De hoofdrol wordt gespeeld door Joseph Zada. Andere rollen zijn weggelegd voor Glenn Close, Elle Fanning, Kieran Culkin en Ralph Fiennes.