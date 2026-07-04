FT: Shell beschuldigd van misleiding Britse rechtbank

LONDEN (ANP) - Shell wordt ervan beschuldigd de rechtbank in het Verenigd Koninkrijk bewust te hebben misleid in een poging om te voorkomen dat het bedrijf daar voor de rechter moet verschijnen wegens olievervuiling in Nigeria. Dat meldt Financial Times op basis van juridische documenten die zijn ingediend bij het hogere gerechtshof.

De beschuldigingen, die Shell ontkent, maken deel uit van een langdurige rechtszaak die is aangespannen door een inheemse gemeenschap in de Nigerdelta. Deze eist een betaling van opruimkosten en een schadevergoeding voor decennia aan olielekken. De zaak komt naar verwachting begin volgend jaar voor de rechter en zou een van de belangrijkste milieuzaken kunnen worden waarmee het concern wordt geconfronteerd.

Shell heeft altijd volgehouden dat de gelekte olie is veroorzaakt door criminele bendes die olie aftappen uit het enorme netwerk van pijpleidingen.