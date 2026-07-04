CALONGE (ANP) - De bosbrand in een natuurgebied niet ver van de Costa Brava is volgens de autoriteiten voor 70 procent gestabiliseerd. Inmiddels zijn 2400 hectare afgebrand en daarbij zijn een boerderij en een huis verloren gegaan. Het getroffen natuurgebied Les Gavarres heeft een oppervlakte van 30.000 hectare en de brandbestrijders vrezen dat de situatie toch kan verslechteren door de harde noordenwind en de droogte in het gebied.

De Catalaanse autoriteiten hebben opgeroepen niet naar het gebied te gaan en ook de inwoners van Barcelona is meermaals verzocht nu niet richting Costa Brava te gaan. In zeven gemeenten in de omgeving is een lockdown afgekondigd, inclusief een paar badplaatsjes.

De Catalaanse premier Salvador Illa heeft gezegd dat er gelukkig geen gewonden zijn gevallen. Wel zijn vier brandweerlieden behandeld aan lichte verwondingen en zij hebben hun werk daarna voortgezet.

De brand is vrijdag ontstaan aan de noordkant van het bosrijke natuurgebied bij La Bisbal de l'Empordà.