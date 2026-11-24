STARBASE (ANP) - SpaceX en Tesla hebben vijf directeuren aangesteld om de potentieel grootste fusie aller tijden in goede banen te leiden. Dat meldt de Financial Times. Hun taak zou zijn om de deal nog voor het einde van het jaar af te ronden.

Drie van de vijf zijn door Tesla aangesteld en twee komen vanuit SpaceX. Volgens ingewijden gaat het om vijf directeuren die als financieel "belangeloos" worden beschouwd. Wel onderhouden ze allemaal al langdurige banden met Elon Musk, de baas van de beide ondernemingen. Het is gebruikelijk om speciale commissies aan te stellen als belangenverstrengeling een rol speelt. Musk bekleedt de bijzondere positie waarin hij van beide bedrijven de topman is, iets wat niet vaak voorkomt tijdens fusieonderhandelingen.

"Ze kunnen het zich niet veroorloven om zich door Elon onder druk te laten zetten. Ze moeten dit volledig volgens de regels aanpakken", aldus een van de betrokkenen tegen de krant.

Feitelijke onderhandelingen

Volgens de regels in Texas, waar beide bedrijven zijn ingeschreven, mag Musk niet officieel betrokken zijn bij de feitelijke onderhandelingen. Wel mogen de speciale commissies overleggen met de leidinggevende om informatie in te winnen.

Maar een persoon die bij het proces betrokken is, stelt volgens de krant ook dat het "naïef is om te denken dat de deal wordt uitonderhandeld en uitgevoerd zonder zijn inbreng".

AI-activiteiten

Als de bedrijven er financieel uitkomen, kunnen ze zich buigen over de zeggenschap en verdeling van de rollen zoals voorzitterschap en de functie van financieel directeur. "Elon zal daarover beslissen, en wel snel", aldus een betrokkene tegen FT. "Niemand maakt zich illusies: dit is zijn bedrijf."

Musk zelf denkt dat door de overlap in AI-activiteiten van beide bedrijven veel voordeel te halen valt uit een fusie.